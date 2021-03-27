اجتماع طارئ في سرت لتقييم الوضع الوبائي لجائحة كورونا

عقد اجتماع طارئ بسرت خصص لتقييم الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا ببلدية سرت وذلك بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا بسرت ورئيس وأعضاء اللجنة الطبية الاستشارية وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ورؤساء اللجان الفرعي الرصد والتقصي والاعلام ولجنة التوعية ومشرف مختبر ال PCR ومراقب تعليم سرت.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية لمكافحة جائحة كورونا بسرت مدير ادارة الاعلام بسرت محمد الاميل تم خلال الاجتماع بحث وتدارس آخر المستجدات حول تفشي الوباء من لجنة الرصد والتقصي ومن مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض ومن مدير الرعاية الصحية الاولية بسرت كما تم الاستماع الى كلمات من مراقب تعليم سرت ومن رئيس اللجنة الطبية بجامعة سرت ومن رئيس لجنة التوعية لمكافحة الوباء بالبلدية عن تقييمهم للوضع الوبائي بالجامعة وبالمؤسسات التعليمية وبالمدينة بشكل عام وتم التأكيد على أهمية تظافر الجهود ودعم مركز العزل وفريق الرصد والتقصي حتى يقوموا بعملهم بالشكل المطلوب.

وحسب مصادر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت ان عدد الحالات المصابة بسرت مند بداية الجائحة وحتى الآن أكثر من 800 حالة وأن عدد الحالات الوفاة 44 حالة وفاة، وان حصيلة المصابين بفيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية أكثر من 30 حالة بينهم أطفال وطلاب مدارس ورياض أطفال وعناصر طبية مساعدة تعمل بقسم العزل بسرت.

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على استمرارية حظر التجوال بالمدينة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاً.

على أن يتم قفل جميع الانشطة التجارية والصناعية والحرفية باستثناء محال بيع المواد الغدائية والخضروات بالأحياء السكنية والصيدليات الطبية وايقاف الدراسة بكافة المدارس التعليمية ببلدية سرت.