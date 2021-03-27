“سامي الساعدي” يهاجم محكمة استئناف طرابلس بعد حكمها بالإعدام على “داعشي”

هاجم سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، محكمة الاستئناف في طرابلس، بعد إصدارها حكما بالإعدام على داعشي.

وحاول الساعدي تبرير إدانته لقرار المحكمة، بزعمه أن الداعشي كان يقاتل ضمن صفوف الإرهابي لوكا العريبي أمام الجيش الوطني الليبي في بنغازي.

وقال القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “ثائر من جماعة بوكا العريبي يُحكَم عليه بالإعدام في محكمة استئناف طرابلس، طرابلس؟! نعم نعم طرابلس، بتهمة المشاركة في قتال سلطات الدولة وقوات الجيش في مدينة بنغازي”.

وأضاف الساعدي متهكما على القضاء الليبي: “ناقص يقول: (الجيش العربي الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر)”.

وشكك القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، في قرار المحكمة قائلا: “أنا ما زلت في شك من صحة نسبة هذا الحكم إلى محكمة استئناف طرابلس، لأسباب كثيرة، منها الأخطاء اللغوية الكثيرة، ومنها الأسلوب الدعائي الذي يشبه خطب الحملات الانتخابية، ومنها الجرأة العجيبة في تجريم كتيبة بوكا العريبي التي كانت أحد أسباب عرقلة زحف حفتر على المدن الليبية – بما فيها طرابلس – لعدة سنوات” على حد زعمه.

وواصل الساعدي تهكمه قائلا: :من هي سلطات الدولة؟ ومن هو الجيش في بنغازي والذي يُحكَم بالإعدام رميًا بالرصاص على من يواجهه؟ إذن ننتظر الوقت الذي سيُحكم فيه بالإعدام رميًا بالرصاص على كل من شارك في التصدي لسلطات الدولة التي هاجمت العاصمة” على حد قوله.

واختتم: “نريد توضيحاً من رجال القانون في دولة فبراير، لا في دولة الحقراء.. ليبيا إلى أين؟”.

وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكما حضوريا علي المتطرف محمد التواتي محمد النفار، من مواليد 1982 سكان مدينة جالو بالإعدام رميا بالرصاص، لانضمامه إلى مجموعات متطرفة ومقاتلته القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي والصادر في 2 فبراير 2021.

وألقى مكتب التحري والمتابعة بجهاز المباحث العامة، على المتطرف بداخل ورشة في منطقة جنزور خلال يناير 2019 ، وكان من ضمن أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية وتحديدا في حقل الطفل، ومنها التحق بالمجاميع المتطرفة عن طريق البر مرورا بمدينة إجدابيا، ومنها إلى مدينة بنغازي 2014.

وتلقى مبلغا ماليا نظير قتاله ضد القوات المسلحة العربية الليبية ومقداره 6500 دينار ليبي، وأصيب مرتان وقد تلقى علاجا في تركيا وتونس عبر مدينة مصراتة.

وتحدث النفار عن جلب العناصر الأجنبية التكفيرية لمقاتلة القوات المسلحة في مدينة بنغازي، وتفخيخهم المنازل والمباني العامة لعرقلة الجيش، وشارك في الهجمات الإرهابية التى استهدفت الهلال النفطي ومدينة إجدابيا.