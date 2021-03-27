كوبيش يؤكد أهمية الدعم الدولي لليبيا للترتيب للانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش على أهمية دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي وللقيادة الجديدة لمساندتها في القيام بواجباتها بما في ذلك الترتيب لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن كوبيش رافق وزراء خارجية كل من ألمانيا هيكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، خلال زيارتهما التاريخية لطرابلس.

وحضر كوبيش الاجتماع مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واستمع للإحاطة التي قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات.

وصرح كوبيش بأن “هذه الزيارة عبارة عن إشارة قوية لموقف أوروبي موحد داعم لليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والوحدة والسيادة”.