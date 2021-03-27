«الأصيبعي»: أتحدى الدبيبة أن يخفض مصروفات حكومته إلى الربع

أعرب الناشط والمدون محمد الأصيبعي عن رفضه لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات، الوقت الذي لم يستطع فيه تخفيض مصروفات أعضاء حكومته.

وعدد «الأصيبعي» عبر منشور له عبر فيسبوك، عددا من المزايا التي يتحصل عليها أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة من رواتب وحوافز وبدلات وسيارات.

وقال «كل وزير في حكومة الدبيبة المؤقتة يتحصل على: مرتب بقيمة 9000 دينار، وبدل سكن (إيجار فيلا ما بين 3 آلاف إلى 25 ألفا)، وبدل ركوب (سيارة مصفحة أقل سيارة 250 ألفا)».

واستكمل أن من ضمن ما يتحصل عليه وزراء الحكومة «بدل مصاريف (ضيافات خاصة ما بين 5 آلاف إلى 20 ألفا)، وشفرة فاتورة + مصروفات محروقات +إقامات حراسات، وما خفي كان أعظم» حسب قوله.

وتابع «أتحدى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لو يقدر يخفض مصروفات حكومته إلى الربع؛ هل يقبل التحدي؟».

واختتم حديثه قائلا: «كان الأولى تخفيض مصروفات الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومن ثم رفع الدعم عن المحروقات والسلع».

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات والسلع لاستبدالهم بالدعم النقدي المباشر.

وذكرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (7) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم المادي.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.