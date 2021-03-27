شركة الكهرباء: سرقة 2500 متر من الأسلاك في صبراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 2500 متر من أسلاك الكهرباء في صبراتة.

وقالت الشركة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على خط بئر العالم من فرعية التجفيف، وخط ايتيم من 30 الإذاعة، وسرقة أسلاك بمسافة 2500 متر بصبراتة.

وأوضح البيان أنه تمت سرقة أسلاك من خط بئر العالم بمسافة 950 مترا، تسببت في فقد التغذية على نحو (20) محول بدائرة توزيع الحي الصناعي.

وبيّنت الشركة أن سرقة الأسلاك من خط ايتيم من 30 الإذاعة بمسافة 1400 متر، تسببت في فقد التغذية على عدد كبير من المحولات بدائرة توزيع صبراتة.