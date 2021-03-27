صحيفة تونسية: الغنوشي سهل مرور 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا

نشرت صحيفة الأنوار التونسية تحقيقا صحفيا أكدت فيه أن ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية التونسي راشد الغنوشي بلغت نحو مليار دولار في شكل ودائع بنكية موجودة أساسا في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا.

وأكدالتقرير الذي نشر بعنوان “الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي” أن الغنوشي يتصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليون دينار تونسي، يديرها عدد محدود من أقاربه بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

وأوضح التقرير أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل رافدا من روافد ثروة الغنوشي، الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.

وكشفت الصحيفة عن أن زعيم حركة النهضة كوّن جزء كبير من ثروته بفضل تجارة جوازات السفر التي يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وتحقق سنويا رقم معاملات يقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار، فضلا عن التهريب الذي يشرف عليه القيادي بالحركة والنائب الحالي في البرلمان السيد الفرجاني.

كما اتهمت الصحيفة الغنوشي، بتجميع تلك الأموال عن طريق تدخلات لغلق ملفات قضائية وعمولات لتحرير رهائن، ويتم تحويل تلك الأموال عبر سندات توريد مزورة وتجميع أموال المهاجرين بالعملة الصعبة.