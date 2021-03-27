تجميد مبلغ مليون دينار مخصص لمواجهة وباء كورونا في سرت‎

طالب المجلس التسييري لبلدية سرت مصرف الجمهورية ووزارة الحكم المحلي بالإفراج عن مبلغ مليون ومائة وعشرون ألف دينار مخصص من وزارة الحكم المحلي لمدينة سرت لمواجهة وباء كورونا تم تجميده بناء على طلب رئيس لجنة الأزمة والطوارئ وعضو المجلس البلدي السابق ابراهيم مليطان.

وجاء في مراسلة وجهها عضو المجلس البلدي السابق ابراهيم مليطان “اطلعت بوابة افريقيا على نسخة منها”، أن لجنة الأزمة والطوارئ لا يمكنها التصرف في المبلغ بعد إيقاف عمل المجلس البلدي المنتخب في يناير 2020، في إشارة لتوقيت دخول قوات الجيش الليبي على سرت وتشكيل مجلس تسييري بديل.

وكان وكيل ديوان وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق صالح صكلول صالح استجاب لمطالبة امليطان ووجه كتابا بتاريخ 1 مارس الماضي لمدير عام مصرف الجمهورية طالبه بتجميد المبلغ وعدم صرف المبلغ المذكور وإعادته إلى حساب وزارة الحكم المحلي في مصرف الجمهورية فرع رأس حسن بطرابلس.

ومن جانبه رفض المراقب المالي بالمجلس التسييري سرت ترجيع المبلغ إلى وزارة الحكم المحلي موضحا أن المبلغ المرصود في حساب مصرف الجمهورية مخصص لمواجهة وباء كورونا في بلدية سرت ولا يمكن التصرف فيه.

يشار إلى أن المجلس التسييري سرت شكل لجنة أزمة وطوارئ لمواجهة وباء كورونا برئاسة رئيس المجلس وعضوية عدد من الأطباء بمستشفى ابن سينا، وطالب التحرك وبشكل عاجل للتحقيق في ما ورد ذكره ومخاطبة المصرف المختص للإفراج عن المبلغ ليتسنى للجنة الطبية توفير المواد والمعدات اللازمة للحد من معاناة المواطنين جراء تفشي وباء كورونا.