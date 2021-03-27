الدبيبه: عميد بلدية زوارة كان شخصية وطنية بامتياز

قدم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه التعازي لأسرة عميد بلدية زوارة إدريس الطويني مؤكدا أنه كان شخصية وطنية بامتياز.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “كل التعازي لأسرة عميد بلدية زوارة إدريس الطويني، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان” مضيفا “التعازي موصولة أيضا لكل أهالي مدينة زوارة ولكل الليبيين فقد كان الفقيد شخصية وطنية بامتياز”.

وأمس الجمعة بلدية زوارة، وفاة عميدها وأعرب أعضاء وموظفي ديوان بلدية زوارة الكبرى، عن تقدمهم إلى أسرة وزملاء وأصدقاء الفقيد بصادق المواساة القلبية