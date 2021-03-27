«الأرصاد»: طقس مائل للاعتدال واحتمال سقوط أمطار على الجبل الأخضر والساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للاعتدال على غالب المناطق اليوم السبت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس مشمس إلى قليل الغيوم تتكاثر غد على بعض المناطق.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19-و 24 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

السماء صافية إلى قليلة الغيوم تتكاثر احيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر و أقصى الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 16 و21 درجة، ولا تتجاوز 13 درجة على المرتفعات الجبلية وتميل للاعتدال خلال اليومين المقبلين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على أقصى مناطق الجنوب.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس مشمس .

الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى ةتتراوح ما بين 21 و23 درجة.

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