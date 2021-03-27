جمعية الدعوة الاسلامية: دار الفنون لم تسدد إيجاراتها والمبنى متهالك ويحتاج إزالة

أبدت جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، استغرابها مما وصفته بقيام بعض وسائل الإعلام بنشر ادعاءات كاذبة لتشويه صورة الجمعية حول قرارها بهدم مقر دار الفنون مؤكدة إيجاد بديل له تابع للجمعية.

وأكدت الجمعية أنها شكلت لجنة مختصة لمراجعة أملاكها وكان من بينها المبنى الذي تتواجد فيه دار الفنون، وبعد زيارة اللجنة تبين أن دار الفنون لم تدفع لجمعية الدعوة الاسلامية العالمية قيمة الإيجار منذ عام 1994 وأن المبنى متهالك إنشائيا وغير صالح للسكن ويحتاج إلى إزالة وإعادة بناء بموجب تقارير فنية معدة من قبل مهندسين مختصين.

وأشارت الجمعية إلى إبلاغ كل من هو مستفيد من الشقق بإخطار مسبق عن وضع المبنى وذلك عن طريق الحرس البلدي وبإجراءات رسمية، كما أن هناك العديد من المراسلات لمطالبة دار الفنون بدفع كل المستحقات والالتزامات المالية المتراكمة عليها منذ سنوات ولكن بدون جدوى.

ولفتت الجمعية إلى أنها قامت بتقديم بديل لمكان دار الفنون وذلك لنقلها إلى أحد العقارات الأخرى المملوكة للجمعية.

وختمت الجمعية بالتأكيد على أنها أحد المؤسسات التي تعمل على دعم كل المؤسسات التعليمية والثقافية. ولديها كلية لها أكثر من 4 فروع يدرس بها العديد من الطلبة من عدة دول.