وزارة العدل: تسليم 13 جثة لذويهم بعد انتشالها من مقابر ترهونة

أعلنت وزارة العدل أن اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية بترهونة سلمت 13 جثة لذويهم بعد التعرف عليهم.

وبينت وزارة العدل عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير العدل رقم 411 لسنة 2020م للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، سلمت 13 جثة لمواطنين ليبيين عثر عليها في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة، لذويهم بمقر اللجنة بمستشفى أبوسليم للحوادث طرابلس، بحضور رئيس فريق التحقيقات بجهاز المباحث الجنائية، وإشراف النائب العام وذلك بعد أخذ العينات، واستكمال إجراءات التعرف الثانوية من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثث.