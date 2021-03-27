وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تفتتح مختبرا بيطريا في مصراتة

افتتحت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية المختبر البيطرى بمدينة مصراتة وذلك ضمن استراتيجية رفع القدرة التشخيصية للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة، والتي تهدف إلى تفعيل شبكة المختبرات في ليبيا .

وقالت وزارة الزراعة في بيان إن المختبر باشر، أعماله باستقبال عينات مسحات لمرض “البروسيلا” من حظائر مربي الأبقار ومزودي مصانع الألبان من الفرق البيطرية في مصراتة وزليطن والخمس .

يجدر الاشارة إلى أن إدارة المختبرات بالمركز الوطني للصحة الحيوانية قد أنهت الأسبوع الفائت دورة تدريبية للفنيين والبيطريين في مختبر مصراتة البيطري لتشخيص عدد من الأمراض الحيوانية وخاصة “البروسيلا” بالإضافة إلى التدرب على التقنيات التشخيصية التي ستكون ضمن بروتوكول العمل بالمختبر