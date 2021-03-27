المركز الأوروبي للدراسات وأبحاث الإرهاب يكشف سب رفض فرنسا للوجود التركي في ليبيا ومواجهته

ليبيا – اعتقد مدير المركز الأوروبي للدراسات وأبحاث الإرهاب جاسم محمد أن سبب الخلافات بين الرئيسين التركي والفرنسي هو اتهام الأخير بنية نظيره التركي التدخل في الانتخابات الفرنسية القادمة.

جاسم محمد قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هذا الاتهام هو للتضليل وتعتيم حقيقة نقل المتطرفين ومنهم المرتزقة السوريين إلى مالي.

وأوضح أن الهواجس والمخاوف الفرنسية من التدخل التركي في الملف الليبي الذي يهدد مصالحها في دول غرب أفريقيا والساحل الأفريقي هو ما دفعها كخطوة استباقية لرفض الوجود التركي في ليبيا ومواجهته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية