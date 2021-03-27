الخارجية الليبية: كامل التضامن مع الأشقاء بمصر في حادث “قطاري سوهاج”

تقدمت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت طالعته “الساعة 24″، “كامل التضامن والمشاركة مع الأشقاء في مصر في هذا المصاب الجلل، والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه، ولأسرهم جميل الصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل للمصابين”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:” تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج”.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث”.

وتابع:” لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة”.

وشدد على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة”.

واختتم:” إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا”.