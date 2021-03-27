رشوان: الحكومة المؤقتة لا تتخذ قرارات استراتيجية كرفع الدعم

أكد المحلل الاقتصادي سعيد رشوان أنه يفترض بالحكومة عدم اتخاذ قرارات استراتيجية مثل رفع الدعم باعتبارها حكومة مؤقتة.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الحكومة المؤقته لا تتخذ قرارات استراتيجيه مثل رفع الدعم رغم أن الدعم عامل أساسي في تشوهات الاقتصاد الليبي حيث أحد أهم مصادر الفساد وإهدار للثروة في ليبيا لكن معالجته تحتاج إلى وقت أطول بكثير من عمر الحكومة التي أهم واجباتها توحيد المؤسسات والمصالحه الوطنيه التي تشكل أساساً لنزع السلاح والإعداد الجيد للانتخابات”.

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وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات، واستبدال الدعم المادي به ويترأس اللجنة وزير الاقتصاد، وعضوية وزيري المالية والدولة للشؤون الاقتصادية.