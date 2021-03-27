أديب: تركيا لازالت ترعى الإرهاب من خلال دعمها للمتطرفين ومنهم المرتزقة السوريون في ليبيا

ليبيا – قال الكاتب الصحفي منير أديب المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية إن تركيا لازالت ترعى الإرهاب من خلال دعمها للمتطرفين ومنهم المرتزقة السوريون في ليبيا أو بنقلهم إلى مالي ودول الشمال والغرب والشرق الأفريقي التي باتت حاضنة لجماعات العنف.

منير أديب أشار في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إلى خطورة ملف الإرهاب في مالي لاسيما في الفترة القادمة خاصة وأن أنقرة وجهات دولية تدعم هذه التنظيمات المتشددة في أفريقيا وتعتبر القارة السوداء بديلا لـ”دولة الخلافة” التي انهارت في أعتاب بلدة الباغوز في وادي الفرات في سوريا وفي العراق.

وبين أن فرنسا ستواجه هؤلاء المتشددين في مالي وأن باريس تواجه المجموعات المتشددة منذ سنوات في مالي لكنها فشلت في القضاء على الإرهاب.

ودعا الصحفي المصري حشد جهود دولية وعربية برعاية أممية لمواجهة الإرهاب الأسود في القارة السمراء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية