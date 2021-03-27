لجنة حقوقية تطالب بكشف مصير حنين العبدلي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بقيام مسلحين باختطاف الفتاة حنين العبدلي ، ابنة المحامية المغتالة حنان البرعصي .

وقالت الوطنية لحقوق الانسان إن حنين العبدلي اختفت بعد ساعات من ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها بفيسبوك، تطالب بالعدالة من أجل والدتها التي اغتيلت العام الماضي.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي مسؤولية سلامتها ، وطالبت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل للكشف عن مصيرها واطلاق سراحها بشكل فوري .