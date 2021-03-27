جمعية الدعوة الإسلامية تكشف أسباب قرار هدم المقر المستأجر من قبل دار الفنون

ليبيا – أصدرت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بيان بشأن ما يتم تداوله حول المقر المستأجر من دار الفنون.

جمعية الدعوة الإسلامية العالمية أكدت في بيان لها على دعمها لكل عمل من شأنه خدمة ليبيا في الداخل والخارج وحرصها على توضيح كل الحقائق بكل شفافية إنطلاقا من مبادىء الدين الإسلامي.

ونفت الجمعية بشكل قطعي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حول المبنى الذي تستأجره دار الفنون منذ سنوات، مؤكدةً انها شكلت لجنة مختصة منذ فترة لمراجعة أملاكها وكان من بينها المبنى الذي تستأجر فيه دار الفنون عدد من الشقق.

وخلصت اللجنة المختصة إلى أن دار الفنون لم تدفع لجمعية الدعوة الاسلامية العالمية قيمة الإيجار عن الشقق المستأجره منذ عام 1994، حيث تنتفع دار الفنون بالدور الأول + البدروم+ ورشة بالفناء الخارجي، وبمبلغ (رمزي) (830) د.ل شهرياً، ولم تسدد دار الفنون أي مبلغ منذ سنة 1994 لتتراكم الديون عليها حتى تصل إلى (221,100.000) ومع ذلك أبقت الجمعية على دار الفنون تكرماً منها .

وأضافت :”قبل سنة 2011 تم إخطار دار الفنون لتسديد المبلغ عليها لكنهم رفضوا وتهربوا، وتم إخطارهم من قبل محكمة المدينة الجزئية بشأن سداد الإيجار مع التنبيه بفسخ العقد المبرم، ولكنهم لم يسددوا المبلغ المستحق عليهم”.

كما تابع :”قام مسؤولو دار الفنون بإدخال الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد، وشركة البلسم للأدوية لشقتين بالعمارة دون وجه حق ودون أخذ الأذن من الجمعية في مخالفة صريحة لبنود العقد ، ولم يسددوا هم أيضا أي مستحقات للجمعية منذ سنوات، وهذا مخالف للمواد القانونية المنصوص عنها في عقد الإنتفاع”.

وخلصت اللجنة أن المبنى متهالك إنشائياً وغير صالح للسكن ويحتاج الي إزالة وإعادة بناء من جديد معتمد على تقارير فنية معدة من قبل مهندسين مختصين حيث تم إبلاغ كل من هو مستفيد من الشقق بإخطار مسبق عن وضع المبنى وذلك عن طريق الحرس البلدي وبإجراءات رسمية وليس كما يشاع في القنوات الإعلامية.

وبيّنت الجنعيه أن هناك العديد من المراسلات التي تطالب دار الفنون بدفع كل المستحقات والإلتزامات المالية المتراكمة عليها منذ سنوات ولكن بدون جدوى وعلى الرغم من الحقوق المشروعة قامت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بتقديم بديل لمكان دار الفنون وذلك لنقلها لأحد العقارات الأخرى المملوكة للجمعية.

واختتمت بيانها بالقول :” كما يعلم الجميع نحن أحد المؤسسات التي تعمل على دعم كل الموسسات التعليمية والثقافية، ولديها كلية والتي لها أكثر من 4 فروع ويدرس بها العديد من الطلبة من عدة دول ولهذا نحن نستغرب أن بعضاً من المحطات تقوم بالإدعاءات الكاذبه لتشويه صورة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ونحن على استعداد للتواصل مع كل وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي للرد على أي ملاحظات تتعلق بهذا الموضوع ونتمنى على الجميع أخذ المعلومات من المصادر وقنوات الجمعية الرسمية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية