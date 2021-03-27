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أردوغان لـ المنفي: تركيا تقف دائمًا إلى جانب الشعب الليبي ومستعدة لتقديم المساعدة في شتى المجالات

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي أمس الجمعة، برئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان في مدينة إسطنبول.

المنفي أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع له على وحدة ليبيا وسيادتها، وأهمية العلاقة بين البلدين، وأنه ناقش مع نظيره التركي العديد من الملفات ذات الأهمية التي تجمع البلدين.

وجدد ضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية، وإرساء الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وصولا إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر من العام الجاري.

وأعرب اردوغان عن دعم بلاده الكامل والمطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ووحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدا عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين.

كما أضاف الرئيس التركي أن تركيا تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي، معربًا عن استعداد بلاده إلى تقديم المساعدة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ومساندة الليبيين للوصول إلى دولة مستقلة ومزدهرة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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