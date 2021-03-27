وزيرا خارجية تونس وإيطاليا يبحثان التطورات الإيجابية بالملف الليبي

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي تطورات الملف الليبي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال زيارة العمل التي يؤديها الجرندي إلى إيطاليا.

وأضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية التونسي عقد أمس الجمعة جلسة عمل مع نظيره الإيطالي بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في روما، تم خلالها بحث واقع العلاقات التونسية الإيطالية وآفاق مزيد تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح البيان أن الجلسة تطرقت إلى التطورات الإيجابية المسجلة على صعيد الملف الليبي، حيث شدّد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاءها.