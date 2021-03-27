المسؤول المراقب لآثار شحات: مواطنون تعدوا على أراضي المواقع الأثرية بالبناء والبيع

حذر المسؤول المراقب لآثار شحات عادل أبو فجرة، من التهديدات التي تتعرض لها المدينة الأثرية المعروفة أيضا باسم “قورينا” شرق ليبيا.

وقال أبو فجرة في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، إن كل هذه الآثار الضاربة في التاريخ القديم مهددة اليوم بفعل تعديات بشرية مختلفة، من عمليات تخريب عبر الحفر والسرقة والبناء العشوائي.

وأضاف المسؤول أن “المشكلة الأكبر تتمثل بتعديات المواطن، إذ يقوم أشخاص كثيرون بجرف بعض المواقع التي تضمّ آثارا، وتقسيمها وبيعها، ويتم بناء منازل سكنية فوق هذه المواقع التي لا تقدر بثمن”.

ولفت إلى أن ملكية أجزاء كبيرة من الأراضي المحيطة بالمدينة الأثرية تعود إلى مواطنين يرفضون قرارات حكومية بوقف استخدامها لأغراض سكنية وتجارية، بسبب أن معظمها تتواجد تحتها آثار محمية.

وأشار أبو فجرة إلى أنه من الصعب تحديد حجم التعديات، متابعا: “المواقع التي تتعرض لاعتداءات ليست ضمن المنطقة المسيّجة الواقعة تحت حمايتنا، وبعض الناس دخلوا إلى أراضيهم التي كانت بحوزة الدولة، وقاموا بتقسيمها وبيعها وبناء مساكن فوقها