ناعيا عميد بلدية زوارة.. سفير ألمانيا: كان قائدا ملتزما نحو بلديته

أعرب السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا عن حزنه لوفاة عميد بلدية زوارة إدريس الطويني مؤكدا أنه كان قائدا ملتزما نحو بلديته.

وقال سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه حزين جدا لسماع خبر وفاة عميد بلدية زوارة مضيفا “بصفتي شريكًا في تعاوننا في مجال الإدارة المحلية، تشرفت بالتعرف عليه كقائد ملتزم نحو بلديته” مردفا “قلوبنا مع أهله وأهل زوارة”.

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وأمس الجمعة أعلنت بلدية زوارة، وفاة عميدها وأعرب أعضاء وموظفي ديوان بلدية زوارة الكبرى، عن تقدمهم إلى أسرة وزملاء وأصدقاء الفقيد بصادق المواساة القلبية