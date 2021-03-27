صحيفة مصرية: القاهرة ستقدم دعمها الكامل للسلطة الليبية الجديدة

قالت صحيفة (الجمهورية) المصرية إن جهود القاهرة لا تتوقف من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني مـوحـد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت، بعنوان (أمن واستقرار ليبيا)، أن مصر ستقدم دعما كاملا ومستمرا ومطلقا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الشقيقة في كافة المجالات وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، وأنها حريصة على تعزيز التنسيق الوثيق معها خلال الفترة الحالية، وكذلك دعـــم مـصـر للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة تثق في أن السلطة الجديدة في ليبيا لديها القدرة عل تحمل المسئولية التاريخية لإدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت الصحيفة أن التعاون والتنسيق مستمران بين مصر وليبيا؛ مـن أجــل مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية، خاصة من خلال تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، وكذلك نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا وتعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء البلاد، والتوافق كبير على تكثيف المشاورات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من الجانبين خلال الفترة المقبلة.