بلدية جادو تعلن عودة الدراسة

أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية جادو عن عودة الدراسة بالمؤسسات التعليمية اعتبارا من اليوم السبت بمتابعة من اللجان المشكلة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية.

وأكدت البلدية على أنه سيتم إغلاق أي مؤسسة تعليمية لا تلتزم بالتعليمات والاجراءات الاحترازية المقررة.

وقالت بلدية جادو، في بيان تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخه منه، إن هذا القرار جاء بعد اجتماع مع رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة كورونا ورئيس فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ومدير مركز العزل بشكشوك وفريق تقييم والمتابعة بمراقبة تعليم جادو.

وأوضح البيان، أن اللجنة الاستشارية العملية العليا بوزارة التعليم أكدت على أن يمكن للعملية التعليمية أن تستمر.

وحذرت البلدية من التهاون في تنفيذ الاجراءات والتعليمات الوقائية في المؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى أنه سيتم أخذ عينات عشوائية من جميع المؤسسات التعليمية للوقوف على مدى انتشار الفايروس لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص.

وأكدت البلدية حرصها على أبناء المدينة وعدم ضياع الفصل الدراسي قبل شهر رمضان، وأنهم لن يتهاونوا في قفل اي مؤسسة لا تطبق التعليمات الوقائية.