عبد الباسط بوغريس: ما حدث في بنغازي قبل يومين عملية قبض قانونية وليس خطفا

طمأن العميد عبدالباسط بوغريس رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، أهالي المدينة مؤكدا أنها آمنة، قائلا إن ما حدث من يومين ليس خطفاً بل قبض في وسط النهار بإذن النيابة.

وقال بوغريس، في مؤتمر صحفي، تابعته “الساعة 24″، أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضيـــــة اغتيال المقدم محمود الورفلي.

وأضاف رئيس الغرفة الأمنية: “تحفظنا على ذكر أسماء المشتبــه بهم حرصاً على حياتهم، مشيرا إلى أنه سيتــــم حجز أي سيارة معتمة مهما كانت تبعيتها اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتابع: “يمنع منعا باتا دخــول أي قوة أمنية للمنازل إلا بتصريح من النيابة العسكرية، وكذلك يمنع منعاً باتاً الرماية في المناسبــات والأفراح وسيتم معاقبة المخالفين”.