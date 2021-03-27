الانتهاء من أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب بالطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

أخبار ليبيا24

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 العميد مصطفى يحي إن فرق الهندسة العسكرية وخبراء المتفجرات ومخلفات الحرب أنهت أعمالها بالطريق الساحلي سرت- مصراتة.

وأوضح يحي، لأخبار ليبيا 24، السبت، أن فرق الهندسة العسكرية سلّمت تقاريرها بخصوص إنهاء أعمالها، مشيراً إلى أنه يتأملون ترتيب أعمال تأمين الطريق الساحلي بشكل أسرع حتى يتم فتح الطريق الساحلي.

وأضاف يحي، أن العمل جارٍ للترتيب عن وضع البوابات بالطريق الساحلي وأماكنها وإقامة المكلفين بتأمين الطريق.

وقال إن كل هذا يحتاج إلى ترتيب وتجهيز، لافتاً إلى أن بعد فتح الطريق الساحلي سيكون هناك تغير كبير في ملف تبادل المحتجزين.