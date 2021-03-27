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رئيس النيابة العسكرية بنغازي يكشف مصير “حنين العبدلي”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف العقيد علي ماضي رئيس النيابة العسكرية بنغازي، مكان حنين العبدلي، ابنة الناشطة والمحامية الراحلة حنان البرعصي.

وقال ماضي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه تم الاشتباه في شخصين في قضية اغتيال المقدم محمود الورفلي، وهما “محمد عبد الجليل سعد” و”حنين إدريس العبدلي”.

وأضاف ماضي: “نطمئن الجميع أن المشتبه بهما موجودان تحت سلطة العدالة، وإذا ما تم براءتهما سيتم إطلاق سراحهما، وإذا ثبت العكس سيتم اتخاذ الإجراءات”.

وأشار رئيس النيابة العسكرية إلى أنه تم القبض على “حنين العبدلي” وهي تهدد أحد المواطنين في شارع عشرين حاملة سلاحا، وهو في حد ذاته جريمة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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