هل تُنقذ حكومة الوحدة الوطنية دار الفنون في طرابلس من الهدم؟

أنشأ نشطاء على الفيسبوك، صفحة “معا ضد هدم مبنى دار الفنون بطرابلس”، في محاولة لمنع هدم المؤسسة العريقة في طرابلس.

واُطلق هاشتاق على مواقع التواصل الاجتماعي #انقذوا_دار_الفنون في محاولة للحفاظ على الدار التي شهِدت العديد من الأنشطة الفنية على مدار السنوات الماضية.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي، اهتماما كبيرا من قِبل المثقفين والفنانين تزامنت مع مناشدة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل لإنقاذ الدار.

ردّ جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

وفي وقت سابق، يوم أمس، أصدرت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، بيانا على ما يتم تداوله بشأن المقر المستأجر من دار الفنون.

ونفت الجمعية بشكل قطعي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حول المبنى الذي تستأجره دار الفنون منذ سنوات.

وأكدت الجمعية، أنها شكلت لجنة مختصة منذ فترة لمراجعة أملاكها وكان من بينها المبنى الذي تستأجر فيه دار الفنون عدد من الشقق.

ونشرت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، خلاصة المراجعة التي أعدتها اللجنة المختصة التابعة لها.

وأوضحت الجمعية، “دار الفنون لم تدفع لجمعية الدعوة الاسلامية العالمية قيمة الإيجار عن الشقق المستأجره منذ عام 1994، حيث تنتفع دار الفنون بالدور الأول + البدروم+ مع ورشة بالفناء الخارجي، وبمبلغ (رمزي)#_(830) د.ل شهرياً، ولم تسدد دار الفنون أي مبلغ منذ سنة 1994، لتتراكم الديون عليها حتى تصل إلى (221,100.000)، ومع ذلك أبقت الجمعية على دار الفنون تكرماً منها”.

وأضافت الجمعية، “قبل سنة 2011 تم إخطار دار الفنون لتسديد المبلغ عليها لكنهم رفضوا وتهربوا، وتم إخطارهم من قبل محكمة المدينة الجزئية بشأن سداد الإيجار مع التنبيه بفسخ العقد المبرم، ولكنهم لم يسددوا المبلغ المستحق عليهم”.

واعتبرت الجمعية، أن مسؤولو دار الفنون قاموا بإدخال الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد، وشركة البلسم للأدوية لشقتين بالعمارة دون وجه حق ودون أخذ الأذن من الجمعية في مخالفة صريحة لبنود العقد، ولم يسددوا هم أيضا أي مستحقات للجمعية منذ سنوات، وهذا مخالف للمواد القانونية المنصوص عنها في عقد الإنتفاع .

وخلصت اللجنة التابعة لجمعية الدعوة، “أن المبنى متهالك إنشائياً وغير صالح للسكن ويحتاج الي إزالة وإعادة بناء من جديد ،معتمد على تقارير فنية معدة من قبل مهندسين مختصين، وتم إبلاغ كل من هو مستفيد من الشقق بإخطار مسبق عن وضع المبنى وذلك عن طريق الحرس البلدي وبإجراءات رسمية وليس كما يشاع في القنوات الإعلامية”.

وأشارت الجمعية، إلى أن “هناك العديد من المراسلات التي تطالب دار الفنون بدفع كل المستحقات والإلتزامات المالية المتراكمة عليها منذ سنوات ولكن للأسف بدون جدوى، علي الرغم من الحقوق المشروعة قامت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. بتقديم بديل لمكان دار الفنون وذلك لنقلها الي أحد العقارات الأخرى المملوكة للجمعية”.

وأبدت الجمعية، استعدادها للتواصل مع كل وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي للرد علي أي ملاحظات تتعلق بهذا الموضوع، لأخذ المعلومات من المصادر وقنوات الجمعية الرسمية.

نشاط جديد في دار الفنون

أعربت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، عن أمنياتها ألا يكون افتتاح معرض الفنان التشكيلى العجيلى العبيدى في دار الفنون، المعرض الأخير فى الدار.

ودعت الجمعية، المهتمين، لحضور المعرض الذي سيُفتتح المعرض اليوم الساعة الرابعة مساءً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية