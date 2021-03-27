سعيد: هذه نتائج زيارة وفد من الشرق لترهونة

أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن وفد مكون من قبائل الشرق وأبناء ترهونة في برقة أدى أمس الجمعة زيارة للمدينة وجرى الاتفاق على أن نجاح أي مصالحة يجب أن يسبقها التحقيق في كافة الجرائم وإجراءات القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والتعويض عن الممتلكات وجبر ضرر اهالي الضحايا.

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وأشار سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إلى وصول “وفد مكون من قبائل الشرق وأبناء ترهونة في برقة لمدينة ترهونة برئاسة الشيخ امحمد إدريس المغربي لتقديم واجب العزاء للشهداء الذين وجدوا بالمقابر الجماعية” مضيفا “عبر أعيان برقة على أسفهم لما سمعوه من أهالي الضحايا وما ارتكب بحق أقاربهم وأبنائهم من جرائم فاقت كل وصف” واتفق “جميع من حضر اللقاء أن نجاح أي مصالحة يجب أن يسبقها التحقيق في كافة الجرائم وإجراءات القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والتعويض عن الممتلكات وجبر ضرر اهالي الضحايا”.