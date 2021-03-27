شبكة المرأة الليبية تحتج على خلو لجنة التدقيق المشكلة من مجلس النواب من النساء

أخبار ليبيا24

احتجت، شبكة المرأة الليبية للدعم والتمكين، على خلو لجنة التدقيق التي شكلتها رئاسة مجلس النواب من أي تمثيل نسائي، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة على الأقل شرط أساسي وفقا لمخرجات جنيف وفي إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وطالبت الشبكة، في بيان، بأن تكون المرأة الليبية ممثلة في جميع المناصب السيادية والقيادية وكل اللجان التنفيذية والتنظيمية، وكذلك في التمثيل الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكل مؤسسات الدولة الليبية في الداخل والخارج ومراعاة هذه النسبة.

ودعت الشبكة إلى تعديل اللجنة المذكورة على أن تضم نسبة 30 بالمائة على الأقل من عضوات البرلمان وفتح باب القبول لاستقبال السير الذاتية حتى تتمكن السيدات من إرسالها للجنة التدقيق.