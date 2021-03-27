النيابة العسكرية: تكشف هوية الشخصين المشتبه بهما في اغتيال الورفلي

أعلن رئيس النيابة العسكرية بنغازي العقيد علي ماضي، اليوم السبت، القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضية اغتيال المقدم “محمود الورفلي”.

وقال العقيد ماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى “عبدالباسط أبوغريس”، إن المقبوض عليهما والمشتبه بهما في قضية اغتيال محمود الورفلي هما” محمد عبد الجليل سعد ” و ” حنين ادريس العبدلي ” .

وأضاف نطمئن الجميع أن المشتبه بهما موجودين تحت سلطة العدالة واذا ما تم براءتهم سيتم اطلاق سراحهم واذا ثبت العكس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وأشار رئيس النيابة العسكرية بنغازي إلى أن المشتبه بها ” حنين العبدلي ” تم القبض عليها بأمر من النيابة وهي تهدد أحد المواطنين في شارع عشرين حاملة سلاح، وهو في حد ذاته جريمة .

ومن جانبه أكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى “عبدالباسط أبوغريس” إنهم تحفظوا على ذكر أسماء المشتبه بهما حرصاً على حياتهما، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم سيتم حجز أي سيارة معتمة مهما كانت تبعيتها .

كما أكد أن الغرفة ستمنع منعا باتا دخول أي قوة أمنية للمنازل إلا بتصريح من النيابة العسكرية، وكذلك الرماية في المناسبات والأفراح وسيتم معاقبة المخالفين.