ميناء بنغازي: دخول أربع سفن تجارية بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن ميناء بنغازي اليوم السبت دخول أربع سفن تجارية محملة ببضائع وسلع مختلفة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول عدد من السفن التجارية للميناء منها سفينة نقل الحاويات( ألـك) وعلى متنها عدد 174 حاوية بضائع متنوعة، كما رست السفينة (نينا أف) وعلى متنها عدد 81 حاوية بضائع مختلفة، بالإضافة إلى السفينة (سافينجا) وعلى متنها عدد 364 حاوية بضائع وسلع مختلفة، وكذلك السفينة( ألوبو) وعلى متنها عدد 96 حاوية بضائع متنوعة.