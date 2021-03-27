المباحث الجنائية يبحث صعوبات عمل الجهاز

اجتمع رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور اليوم السبت بمدراء الإدارات بالجهاز بحضور مساعد الشؤون العامة ومدير إدارة التحري والتحقيقات الجنائية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز بالعاصمة طرابلس مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بأداء المكاتب والإدارات وكذلك الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل بالجهاز .

وأوضح رئيس الجهاز أن جهاز المباحث الجنائية جهاز فني تقني الأمر الذي يتطلب تفعيل المشاريع المتوقفة والرفع من كفاءة أعضاء الجهاز فنياً وتقنياً.