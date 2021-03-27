الزناتي في كاباو بعد تدهور وضعها الوبائي

التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بعميد بلدية كاباو مراد مخلوف، ومدير مركز العزل بالبلدية جمعة حداقة، لبحث آخر مستجدات التعامل مع جائحة كورونا.

وأشار المجلس البلدي بمنشور في “فيسبوك” الى أن اللقاء استعرض أبرز وآخر المستجدات للتعامل مع الجائحة، والوقوف على أهم الاحتياجات الطبية والنواقص الفنية التي تساهم في الحد من انتشار الفيروس وتذليل الصعوبات للوصول إلى أفضل النتائج.

يذكر ان المدينة تعاني من تفش للفيروس حيث صنفها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ضمن المناطق الموبوءة بجبل نفوسة. كما أعلنت لجنة مكافحة الوباء في 24 من الشهر الجاري ظهور أول حالة مصابة فيروس كورونا تبلغ من العمر 5 أشهر داخل البلدية.

وفيما بلغت نسبة الإصابات 11 بالمئة، طالبت اللجنة الجهات الصحية بتقديم المساعدة لهم بشكل عاجل بعد ثلاثة ايام من اعلان مركز الطوارئ لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع الوبائي في المدينة مايزال خارج السيطرة.

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