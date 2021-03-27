وزارة الثقافة رداً على “جمعية الدعوة”: مبنى دار الفنون لن يمسّ بسوء

قالت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، إنها تتابع باهتمام ما آثير في وسائل التواصل الاجتماعي من وجود قرار صادر عن إدارة جمعية الدعوة الإسلامية يقضي بتهديم مقر دار الفنون بمدينة طرابلس، وذلك من أجل بناء مبنى استثماري .

وأضافت الوزارة في إيجاز صحفي اليوم، أنها تطمئن الوسط الثقافي بأن هذا الصرح الثقافي والفني لن يمس بسوء، مشيرة إلى أنها فتحت قنوات اتصال مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وغيرها من المؤسسات بغية التنسيق الكامل للحفاظ على الصروح الثقافية والفنية والتراثية بما يعزز الثراء الفكري والحضاري ، وبما يتيح الفرصة دائما أمام الأدباء والمفكرين والفنانين إقامة الأنشطة والفعاليات بكل سهولة ويسر .

وكانت جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، قد أبدت استغرابها مما وصفته بقيام بعض وسائل الإعلام بنشر ادعاءات كاذبة لتشويه صورة الجمعية حول قرارها بهدم مقر دار الفنون مؤكدة إيجاد بديل له تابع للجمعية.

وأكدت الجمعية أنها شكلت لجنة مختصة لمراجعة أملاكها وكان من بينها المبنى الذي تتواجد فيه دار الفنون، وبعد زيارة اللجنة تبين أن دار الفنون لم تدفع لجمعية الدعوة الاسلامية العالمية قيمة الإيجار منذ عام 1994 وأن المبنى متهالك إنشائيا وغير صالح للسكن ويحتاج إلى إزالة وإعادة بناء بموجب تقارير فنية معدة من قبل مهندسين مختصين.

وأشارت الجمعية إلى إبلاغ كل من هو مستفيد من الشقق بإخطار مسبق عن وضع المبنى وذلك عن طريق الحرس البلدي وبإجراءات رسمية، كما أن هناك العديد من المراسلات لمطالبة دار الفنون بدفع كل المستحقات والالتزامات المالية المتراكمة عليها منذ سنوات ولكن بدون جدوى.

ولفتت الجمعية إلى أنها قامت بتقديم بديل لمكان دار الفنون وذلك لنقلها إلى أحد العقارات الأخرى المملوكة للجمعية.

وختمت الجمعية بالتأكيد على أنها أحد المؤسسات التي تعمل على دعم كل المؤسسات التعليمية والثقافية. ولديها كلية لها أكثر من 4 فروع يدرس بها العديد من الطلبة من عدة دول.