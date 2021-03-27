كتلتان برلمانيتان: عقيلة صالح تجاوز صلاحياته

اتفق ممثلين عن كتلتي المسار والوسط النيابي بمجلس النواب وبرلمانيين مستقلين على تقديم مذكرة احتجاج على ما وصفوه تجاوزات متكررة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحدود صلاحياته وإصداره لعديد القرارات بالمخالفة.

وأكد تجمع الوسط النيابي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النواب عقدوا اجتماعا بمقر ديوان المجلس المؤقت بالعاصمة طرابلس اجتماع ضم ممثلين عن كتلتي المسار والوسط النيابي وبحضور بعض النواب المستقلين لمناقشة اخر المستجدات السياسية وتوحيد الجهود بتكوين ائتلاف للعلم المشترك خلال المرحلة القادمة.

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وبين تجمع الوسط النيابي أنه جرى مناقشة إصلاح أداء مجلس النواب وسبل متابعة الأداء الحكومي خلال المرحلة القادمة وجرى الاتفاق على “تقديم مذكرة احتجاج على التجاوزات المتكررة لرئيس مجلس النواب لحدود صلاحياته وإصداره لعديد القرارات بالمخالفة كما سيتم بالتوازي اللجوء للقضاء لإيقاف هذه القرارات”

وشدد تجمع الوسط النيابي على ضرورة استكمال توحيد المؤسسات والمناصب السيادية واستكمال تشكيل كافة هياكل الحكومة قبل اعتماد الميزانبة و ضرورة وضع الحكومة لخطة واضحة لمحاربة الفساد وتحسين الأداء الحكومى وضمان الشفافية وضرورة التزام الحكومة بالتمثيل الجغرافي العادل وفق ماتم الاتفاق عليه دون الإخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة مع التأكيد على أن تواصل الحكومة مع رئيس مجلس النواب لا تعني بأي شكل من الأشكال تواصل مع النواب والنواب غير ملزمين بما لم يعرض على القاعة أو يشارك النواب فى وضعه في حدود اختصاص المجلس.