“البشتي”: أنا مع إلغاء الدعم عن المحروقات وتوزيعه بالتساوي على الأسر

أكد عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي، أنه مع إلغاء الدعم عن المحروقات وتوزيعه على الأسر بالتساوي لسببين.

وقال البشتي في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك :” أنا مع إلغاء الدعم عن المحروقات ، وتوزيع هذا الدعم على كل الأسر بالتساوي ، وقد طالبت سابقا بهذا الإجراء لعدة أسباب ، أولها أن هذا الدعم كانت تستفيد منه الأسر الغنية التي تمتلك عدة سيارات ، بينما لا تستفيد منه الأسر الفقيرة التي لا تملك حتى سيارة واحده، وكأننا بذلك ندعم الأغنياء فقط ونحرم الفقراء من حقهم في نفطهم، وثانيا إنه سيترتب عن هذا الإجراء إيقاف جريمة تهريبه لدول الجوار، الأمر الذي كان يستفيد منه المهربين بالطبع.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الجمعة، تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات والسلع لاستبدالهم بالدعم النقدي المباشر.

وذكرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (7) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم المادي.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.