ليبيا الان

غريان تستأنف الدراسة.. وتشدد الإجراءات الوقائية

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي غريان عن استئناف الدراسة بدءً من اليوم السبت في كافة المؤسسات التعليمية في المدينة بعد التواصل والتنسيق مع لجنة مكافحة الجائحة بالمجلس البلدي، بحسب مراقب التعليم بغريان.

وأهابت البلدية على كل المؤسسات التعليمية بضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع مشيرة بأنها تراقب الوضع الوبائي بشكل دائم لإتخاذ مايلزم.

وكانت البلدية فرضت في 11 من الشهر الجاري حزمة من التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا شملت حظر تجول من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، وإغلاق كافة المؤسسات التعليمية الواقعة في النطاق الإداري للمجلس البلدي، وحظر إقامة المناسبات الاجتماعية وإغلاق عدد من الأنشطة التجارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك