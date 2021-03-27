غريان تستأنف الدراسة.. وتشدد الإجراءات الوقائية

أعلن المجلس البلدي غريان عن استئناف الدراسة بدءً من اليوم السبت في كافة المؤسسات التعليمية في المدينة بعد التواصل والتنسيق مع لجنة مكافحة الجائحة بالمجلس البلدي، بحسب مراقب التعليم بغريان.

وأهابت البلدية على كل المؤسسات التعليمية بضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع مشيرة بأنها تراقب الوضع الوبائي بشكل دائم لإتخاذ مايلزم.

وكانت البلدية فرضت في 11 من الشهر الجاري حزمة من التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا شملت حظر تجول من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، وإغلاق كافة المؤسسات التعليمية الواقعة في النطاق الإداري للمجلس البلدي، وحظر إقامة المناسبات الاجتماعية وإغلاق عدد من الأنشطة التجارية.

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