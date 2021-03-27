بلدية أوجلة تبحث عن حلول لأزمة نقص الكوادر الطبية

زار أعضاء بلدية أوجلة إدارة الخدمات الصحية أوجلة لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الإدارة والمراكز الصحية التابعة لها من حيث نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإمكانية المساعدة في سد العجز القائم عبر الاعتماد على الكوادر الطبية المحلية والأجنبية.

وضمت الزيارة كل من أعضاء المجلس الرضا عنودة، وفضيلة بترون، وحسين باكير، وسالم باكير، بحضور كل من مدير القسم المالي بالإدارة حسين علي الدرجي، ومدير شؤون الموظفين جمعة علي إسحيم، رفقة عضو جهاز الإسعاف والطوارئ أوجلة جمعة بلعيد بترون.

وتفقد الزائرون المركز الصحي السواني وقابلوا مدير المركز نورية بوغزيل للتعرف على المركز ومحتوياته وعياداته، كما تم بحث المختنقات التي تعاني منها المراكز الصحية من تهالك المباني والنقص في المكاتب الإدارية والعيادات والمعدات والاجهزة الطبية والأدوية، كما تمت مناقشة المشاكل التي يعاني منها جهاز الإسعاف والطوارئ أوجلة، على رأسها عدم توفر مكاتب للعمل الإداري بالجهاز.

ووعد أعضاء البلدي بتذليل الصعوبات في هذا القطاع ودعمه الإمكانيات المتاحة ليقدم الخدمة الطبية للمرضى وأهالي البلدية.

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