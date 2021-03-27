“خميس آدم” نائب أول لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم

فاز خميس آدم، بمنصب النائب الأول لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بعد حصوله على 78 صوتا مقابل مرشح طرابلس عبدالمولى المغربي والذي تحصل على 33 صوتا فقط.

يشار إلى أن خميس آدم كان يشغل قبل فوزه اليوم بهذا المنصب رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب كما عمل في فترة سابقة مسؤولا على أملاك بلدية طرابلس، وتقلد أيضا منصب نائب المدير التنفيذي للمجلس الوطني للشباب.

وكان قد تمكن عبدالحكيم الشلماني، اليوم السبت، من حصد مقعد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لفترة ثانية بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات بـ62 صوتاً مقابل 54 لمنافسه إبراهيم شاكه.

وشهدت انتخابات اتحاد الكرة التي جرت في مدينة طبرق حضور ما يقرب 110 عضو من بين 120 عضو يمثلون الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وفي الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الكرة حصل إبراهيم شاكا على 58 صوتا بفارق صوتين عن منافسه الفائز عبد الحكيم الشلماني، كما انسحب الطيب أميمة ونصر الدين قرين وأنور الطشاني من السباق.

وانطلقت الجولة الثانية من انتخابات اتحاد الكرة على المنافسة بين إبراهيم شاكة وعبد الحكيم الشلماني.

وأعلنت لجنة الانتخابات المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم الليبي نتائج الجولة الأولى حيث حصل المرشح إبراهيم شاكا في الجولة الأولى من الانتخابات على 58 صوتا وعبدالحكيم الشلماني على 56 وجمال أبونوارة على 3 أصوات .

وافتتحت جلسة اجتماع الجمعية العمومية الخاص بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، بناء على الموعد المتفق عليه اليوم السبت الموافق 27-03-2021 في تمام الساعة 9:00 صباحا بفندق دار السلام بمدينة طبرق، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك».

وخاض الانتخابات سبعة مرشحين على مقعد الرئاسة، وقرابة 50 آخرين الترشح لبقية مناصب الاتحاد، فيما يعد تنافساً قوياً ومباشراً على 11 مقعداً في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم لأربع سنوات مقبلة.