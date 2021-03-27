مراقبة الخدمات المالية سرت تحيل حوافظ مرتبات يناير وفبراير للمصارف التجارية

أحالت مراقبة الخدمات المالية ببلدية سرت، كافة حوافظ مرتبات موظفى القطاعات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بسرت للمصارف التجارية، عن شهري يناير وفبراير الماضيين.

وقال مراقب الخدمات المالية سرت د. عزالدين أسويسى إلى «بوابة الوسط»، إن عدد مرتبات موظفى الجهات الحكومية بسرت الذين يتقاضون مرتباتهم من المراقبة أكثر من 14 ألف موظف وموظفة، بقيمة إجمالية تصل إلى قرابة 10 ملايين دينار شهريا.

وأشار أسويسى، إلى أن المراقبة سرت تقوم حاليا بإعداد وتجهيز حوافظ مرتبات الجهات الحكومية بسرت، عن شهر مارس الجاري، ليتم إحالتها فى القريب العاجل للمصارف التجارية فور إعطاء الإذن من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتابع أن المراقبة بسرت تبذل جهودا كبيرة وتعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم الخدمة للموظف الكريم بسرت.

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