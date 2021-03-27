الجرندي ودي مايو يناقشان التطورات الإيجابية المسجلة على صعيد الملف الليبي

ليبيا – في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى إيطاليا، عقد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الجمعة جلسة عمل مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

الجانبين بحثا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية واقع العلاقات التونسية الإيطالية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات.

وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وخصوصا أطر التعاون لمجابهة تداعيات وباء كوفيد-19.

كما بحث الوزيران التطورات الإيجابية المسجلة على صعيد الملف الليبي وحثا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف هذه القضايا.

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