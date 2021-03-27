خبير اقتصادي: حكومة الدبيبة ستقطع الطريق على المهربين برفع الدعم عن السلع التموينية والمحروقات

ليبيا – وصف الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور نصر خالد المنفي قرار حكومة الوحدة الوطنية برفع الدعم عن السلع التموينية والأغذية والمحروقات، بالصائب لإحداث التوازن مع دول الجوار خصوصا في أسعار الوقود.

المنفي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن أبرز الآثار الإيجابية لهذا القرار يتمثل في قطع الطريق على المهربين الذين يهربون السلع المدعومة لخارج البلاد.

ولفت إلى ضرورة رفع قيمة الدخل الشهري للمواطن لتعويضه عن الدعم السابق على السلع من الدولة الليبية، مطالبًا بوجود وسيلة للنقل العام لأصحاب الأعمال الحرة الذين لن يستفيدوا من قرار الحكومة برفع الدعم.

كما أشار إلى أن خطوات الحكومة إلى هذه اللحظة خطوات ممتازة بداية من دعم بطاقات منح أرباب الأسر التي أوقفتها حكومة الوفاق السابقة.

وشدد أنه على الحكومة الجديدة أن تدعم القيمة للمواطن عن طريق منظومة الرقم الوطني وحل أزمة السيولة عن طريق كوبونات خاصة بشراء الوقود يتم استقبالها من محطات الوقود.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية