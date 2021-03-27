إتمام مراسم تسليم واستلام وزارتي الاقتصاد والصناعة بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة

إتمام مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية في بنغازي
أعلنت الحكومة الليبية اليوم السبت إتمام مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد، والصناعة بالحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية وذلك بديوان مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بمدينة بنغازي.
وأكدت الحكومة أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحويج تسلم الوزارة من وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر، كما تسلم وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية أحمد علي محمد، مهام الوزارة من وزير الصناعة بالحكومة الليبية السنوسي صالح.
وتضمنت عملية التسليم والاستلام محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة إضافة إلى الخزائن والمخازن والملفات الإدارية والمالية وجملة الارتباطات.
وأكد الوزيرين بحكومة الوحدة الوطنية أن عمل الوزارتين خلال المدة الماضية سيكون معززا لما تم البناء له، بما يقدم الخدمة لكل المواطنين بعد إنهاء حالة الانقسام السياسي التي كانت تشهدها البلاد.
وحضر مراسم التسليم والاستلام عدد من المسؤولين بديوان رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بكلا الوزارتين.
والتقى رئيس الحكومة الليبية سابقا عبدالله الثني بوزيري الاقتصاد والصناعة معربا عن أمله في أن يكونا دافعا لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد.
وأشار الثني لحجم الصعوبات التي عانتها الحكومة الليبية في ظل انعدام الإيرادات وشح مصادر التمويل.
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