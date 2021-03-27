إتمام مراسم تسليم واستلام وزارتي الاقتصاد والصناعة بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة

إتمام مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية في بنغازي

أعلنت الحكومة الليبية اليوم السبت إتمام مراسم التسليم والاستلام بين وزارتي الاقتصاد، والصناعة بالحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية وذلك بديوان مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بمدينة بنغازي.

وأكدت الحكومة أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحويج تسلم الوزارة من وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر، كما تسلم وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية أحمد علي محمد، مهام الوزارة من وزير الصناعة بالحكومة الليبية السنوسي صالح.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة إضافة إلى الخزائن والمخازن والملفات الإدارية والمالية وجملة الارتباطات.

وأكد الوزيرين بحكومة الوحدة الوطنية أن عمل الوزارتين خلال المدة الماضية سيكون معززا لما تم البناء له، بما يقدم الخدمة لكل المواطنين بعد إنهاء حالة الانقسام السياسي التي كانت تشهدها البلاد.

وحضر مراسم التسليم والاستلام عدد من المسؤولين بديوان رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بكلا الوزارتين.

والتقى رئيس الحكومة الليبية سابقا عبدالله الثني بوزيري الاقتصاد والصناعة معربا عن أمله في أن يكونا دافعا لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد.

وأشار الثني لحجم الصعوبات التي عانتها الحكومة الليبية في ظل انعدام الإيرادات وشح مصادر التمويل.