الحاسي يطالب الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات اغتيال الورفلي والقبض على القرش

أصدر اللوء عبدالسلام الحاسي آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي بيانا بشأن واقعة اغتيال المقدم محمود الورفلي وتوقيف أحد أفرادها “ناصر الدرسي ” الشهير بـ” القرش” مطالبا الأجهزة الأمنية بكشف الملابسات حول الواقعتين.

وقال الحاسي في بيان مصور رصدته “الساعة24″:” تستنكر القوات الخاصة الجريمة النكراء التي أدت إلى اغتيال أحد ابنائها الشهيد البطل المقدم محمود الورفلي، التي اجتذبته أيدي الغدر والخيانة فى وسط المدينة التي قاتل فيها الدواعش والخارجين عن القانون دفاعا عنها فى الوقت الذي لم تكن فيه أي أجهزة أمنية فى المدينة”.

وتابع :”إن القوات الخاصة هي الأيدى الطويلة للقوات المسلحة، تدين بشدة هذه الجريمة النكراء وتطالب الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها حول سرعة الكشف عن ملابساتها درءًا للفتن والإشاعات التي قد يستلغها ضعاف النفوس لزرع الفتن وزعزعة الاستقرار، فى حادثة وقعت فى وسط النهار وفى مرأى من جميع الأجهزة الأمنية “.

واستطرد الحاسي: “تطالب القوات الخاصة أيضا بالكشف عن ظروف توقيف احد أفرادها وهو ناصر عوض الدرسي “القرش”، الذي أوقف من قبل الأجهزة الأمنية قبل عملية الاغتيال “.

وانهى بيانه قائلا:” إن القوات الخاصة هي وحدة عسكرية منضوية تحت لواء القيادة العامة للقوات المسلحة وملتزمة بكل التعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، نطالب بسرعة الكشف عن ملابسات هذه القضية وكذلك نطالب جميع الأجهزة الأمنية فى بنغازي بتأمين المدينة”.