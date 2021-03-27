امغيب: على حكومة الوحدة الابتعاد قدر الإمكان عن اصدار القرارات التجارية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على قرار تشكيل لجنة لدراسة امكانية رفع الدعم عن السلع الغذائية والوقود.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن قرار تشكيل لجنة لوضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات والسلع شيء وتنفيذ هذا القرار شيء آخر تماماً.

وتابع:”أنا على ثقة تامة أن توصيات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص إن استعانة بخبرات وطنية صادقة في مجال الإقتصاد واسواق المال فإن هذه التوصيات سوف تنصح بتأجيل النظر في موضوع رفع الدعم إلى حين وجود سلطة منتخبة من الشعب، لعدة اعتبارات من وجهة نظري المتواضعة وغير المتخصصة في هذا المجال”.

واعتقد أن أول هذه الاعتبارات هو أن رفع الدعم يكون لأحد سببين إما من أجل البحث عن اقتصاد مستقر بعد وجود مؤشرات بتراجع هذا الاقتصاد وهذا الأمر غير موجود لدينا على الأقل في فترة العشرة أشهر القادمة واما استجابة المطالبات صندوق النقد الدولي الذي يشترط على الدول المتعثرة رفع الدعم عن السلع والمحروقات مقابل الدعم.

كما أضاف:”نحن بحكم أننا في دولة قليلة السكان كثيرة الموارد لا نحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي ولا يجب بأي حال من الأحوال الانصياع إلى هذه الرغبة إن كانت حقيقية من وجهة نظري التي أكرر أنها غير متخصصة!! إذاً ما الغاية من وراء رفع الدعم الذي لن يستفيد منه إلا كبار التجار والذي سوف يؤثر بكل تأكيد على شتى مناحي الحياة اليومية للمواطن ابتدأ من غلاء الأسعار الى غلاء اليد العاملة التي سوف تحمل سبب غلائها على ارتفاع أسعار السلع والوقود والتي سوف يدفع ثمنها المواطن الكادح البسيط”.

واختتم حديثه داعياً حكومة الوحدة الوطنية إلى الابتعاد عن الولوج في مثل هذه الأمور والابتعاد قدر الإمكان عن اصدار قرارات أقل مايمكن أن يتم وصفها به أنها قرارات تجارية بحسب تعبيره.