وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية يصل سبها

وصل وفد حكومة الوحدة الوطنية، إلى مدينة سبها، متمثلا في نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزير الصحة بالحكومة علي الزناتي، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل .

ووفق بيان للبلدية، كان في استقبالهم بمطار سبها الدولي، عميد المجلس البلدي سبها إبراهيم حامد الشاوش، وقيادات مديرية الأمن سبها ومديري إدارات القطاع الصحي بالجنوب .

والخميس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 26 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب، وشفاء 66 مصابًا، بينما توفت حالة واحدة.

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