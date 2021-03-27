ليبيا الان

وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية يصل سبها

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وصل وفد حكومة الوحدة الوطنية، إلى مدينة سبها، متمثلا في نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزير الصحة بالحكومة علي الزناتي، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل .

ووفق بيان للبلدية، كان في استقبالهم بمطار سبها الدولي، عميد المجلس البلدي سبها إبراهيم حامد الشاوش، وقيادات مديرية الأمن سبها ومديري إدارات القطاع الصحي بالجنوب .

والخميس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 26 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب، وشفاء 66 مصابًا، بينما توفت حالة واحدة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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