كلية الصحة في الجميل تعقد مؤتمرها العلمي الأول

كلية الصحة العامة في مدينة الجميل التابعة لجامعة صبراتة تشهد افتتاح المؤتمر العلمي الأول للكلية تحت عنوان “قضايا الصحة والتغذية والبيئة في المجتمع الليبي بين الواقع والمستهدف”.

والتأمت أولى جلسات افتتاح المؤتمر بحضور رئيس جامعة صبراتة وعمداء البلديات وعضو مجلس النواب عن المنطقة الغربية حليمة العايب، فيما تخلل حفل الافتتاح دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح عميد بلدية زوارة الدكتور إدريس الطويني.

ويستمر المؤتمر العلمي لكلية الصحة العامة في الجميل على مدار يومين متتاليين، وتعرض فيه حوالي 17 ورقة علمية بحثية بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف الجامعات الليبية.

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