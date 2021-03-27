جولة تفقدية على القطعة م ن 101 بحوض مرزق تمهيدا لأعمال الحفر والتنقيب

من المنتظر أن تتوجه حفارات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إلى حوض مرزق، لبدء عمليات الحفر والتنقيب بناء على قرار المؤسسة الوطنية للنفط الذي منح الشركة حق التنقيب في المنطقة.

وزار فريق من إدارة الحفر والهندسة النفطية في شركة سرت الموقع لمعاينته والتنسيق مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة لاستغلال معدات الربط المبكر والمعدات السطحية المجاورة.

ومن المتوقع دخول الحقل إلى الإنتاج في مدة لا تتجاوز 18 شهرا من بدء عمليات الحفر والتنقيب.

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