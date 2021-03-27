القوات الخاصة تطالب بكشف ملابسات اغتيال محمود الورفلي

دعا آمر القوات الخاصة اللواء عبدالسلام الحاسي لكشف ملابسات اغتيال المقدم محمود الورفلي.

وقال الحاسي في بيان مصور إن القوات الخاصة تستنكر الجريمة التي أدت لاغتيال أحد أبنائها محمود الورفلي مؤكدا أنها تعتبر اليد الطويلة للقيادة العامة للقوات المسلحة وسندها الرئيسي تدين هذه الجريمة وتطالب الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها بسرعة الكشف عن ملابساتها درأ للفتن والشائعات التي قد يستغلها ضعاف النفوس لزرع الفتن وزعزعة الاستقرار.

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وطالب الدرسي بكشف ظروف توقيف أحد أفراد القوات الخاصة “ناصر عوض الدرسي ” الذي أوقفته الأجهزة الأمنية قبل عملية الاغتيال.

وشدد الدرسي على أن القوات الخاصة وحدة عسكرية منضوية تحت لواء القيادة العامة للقوات المسلحة وملتزمة بتعليمات قائدها وتطالب بسرعة الكشف عن ملابسات القضية داعية الأجهزة الأمنية في بنغازي لتأمين المدينة